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Снегопад в Москве 4 марта может стать мощнейшим за последние 68 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снегопад, обрушившийся на столичный регион 4 марта, может стать самым мощным за последние 68 лет для этого дня. Об этом сообщает специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снегопад продлится почти сутки и пойдет на убыль лишь в утренние часы понедельника. Также Тишковец отметил, что он может стать мощнейшим для 4 марта за последние 68 лет, приводит слова специалиста «РИА Новости».

Предположительно за 4 марта в столице может выпасть около трети месячной нормы осадков. Прирост снега составит почти 10 см. Ранее синоптики сообщали, что в воскресенье ожидается пасмурная погода и мороз до –8 градусов.

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