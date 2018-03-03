Синоптики сообщили о мощном снегопаде в Москве в ближайшие часы

Синоптики сообщили о сильном снегопаде с приходом южного циклона в Москве, который начнется в ночь на воскресенье и прекратится только к утру 5 марта. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Гидрометцентре России в субботу, 3 марта.

Предположительно за чуть более суток на Москву выпадет около 40% мартовской нормы осадков, что составит около 14 см снега. На данный момент снегопад уже начался в Тульской и Калужской областях. Через несколько часов он подойдет и к столице.

Также синоптики сообщают, что среднесуточная температура в Москве в ближайшую неделю останется на показателе 4–7 градусов ниже климатической нормы, которая на первую декаду марта составляет около минус 4 градусов. Потепления южный циклон не принесет.

Ожидается, что в воскресенье днем столбик термометра может опуститься до минус 9 градусов, в ночь на понедельник температура воздуха составит минус 11–13 градусов, а днем 5 марта около 6–8 градусов мороза. Предварительно сообщается, что к 8 марта немного потеплеет и дневная температура воздуха составит примерно минус 2–7 градусов.