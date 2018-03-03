Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики сообщили о мощном снегопаде в Москве в ближайшие часы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики сообщили о сильном снегопаде с приходом южного циклона в Москве, который начнется в ночь на воскресенье и прекратится только к утру 5 марта. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Гидрометцентре России в субботу, 3 марта.

Предположительно за чуть более суток на Москву выпадет около 40% мартовской нормы осадков, что составит около 14 см снега. На данный момент снегопад уже начался в Тульской и Калужской областях. Через несколько часов он подойдет и к столице.

Также синоптики сообщают, что среднесуточная температура в Москве в ближайшую неделю останется на показателе 4–7 градусов ниже климатической нормы, которая на первую декаду марта составляет около минус 4 градусов. Потепления южный циклон не принесет.

Ожидается, что в воскресенье днем столбик термометра может опуститься до минус 9 градусов, в ночь на понедельник температура воздуха составит минус 11–13 градусов, а днем 5 марта около 6–8 градусов мороза. Предварительно сообщается, что к 8 марта немного потеплеет и дневная температура воздуха составит примерно минус 2–7 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 60 человек погибли в Польше из-за холодов
Метель и морозы ожидаются в Москве в выходные

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017