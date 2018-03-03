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Более 60 человек погибли в Польше из-за холодов

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Правительственный центр безопасности Польши сообщил, что в стране с начала морозного периода погибли более 60 человек.

В последнюю неделю в стране установилась самая морозная погода за эту зиму. Температура в Польше не поднимается выше минус 10 °С. В стране начиная с 23 февраля было зафиксировано 25 смертей из-за холодов, передает «РИА Новости».

В общей сложности с ноября прошлого года погибли 63 человека.

Как писал портал iz.ru, в конце февраля текущего года в страны Европы пришли «сибирские морозы», которые местные СМИ окрестили «зверем с Востока» (the Beast from the East). Температура во многих странах не поднималась выше минус 10 °С.

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