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Метель и морозы ожидаются в Москве в выходные

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Сильный снегопад, местами переходящий в метель, ожидается в Москве и Подмосковье в выходные, 3 и 4 марта.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до -13 градусов. Днем потеплеет до 5–7 градусов ниже нуля, пройдет небольшой снег.

В ночь на воскресенье похолодает до -12. Ожидаются обильные осадки, местами метель с порывами ветра до 15 м/с.

Днем продолжит идти снег, столбик термометра поднимется до -6 градусов.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, местами возможна гололедица, снежные заносы.

Атмосферное давление в эти дни будет ниже нормы — 746–735 мм рт. ст.

Ранее на 3 и 4 марта было объявлено штормовое предупреждение на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО).

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