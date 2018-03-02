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Занятия в ульяновских школах отменены из-за 30-градусных морозов

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Занятия в школах ряда муниципальных образований Ульяновской области отменены в пятницу из-за сильных морозов, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

«В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся рекомендуем директорам школ отменить учебные занятия в зависимости от погодных условий: температуры воздуха, скорости ветра и других погодных факторов в конкретном районе (микрорайоне) города. Сегодня уроки отменены в школах 19 муниципальных образований, в основном с 1 по 9 класс», — сообщил сотрудник пресс-службы в комментарии агентству «Интерфакс». 

По данным Гидрометеоцентра региона, утром в пятницу в Ульновской области ожидается понижение температуры воздуха до -31 градуса.

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