Занятия в ульяновских школах отменены из-за 30-градусных морозов

Занятия в школах ряда муниципальных образований Ульяновской области отменены в пятницу из-за сильных морозов, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

«В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся рекомендуем директорам школ отменить учебные занятия в зависимости от погодных условий: температуры воздуха, скорости ветра и других погодных факторов в конкретном районе (микрорайоне) города. Сегодня уроки отменены в школах 19 муниципальных образований, в основном с 1 по 9 класс», — сообщил сотрудник пресс-службы в комментарии агентству «Интерфакс».

По данным Гидрометеоцентра региона, утром в пятницу в Ульновской области ожидается понижение температуры воздуха до -31 градуса.