Занятия в некоторых школах на Урале отменены из-за сильных морозов

Занятия в школах нескольких городов Уральского федерального округа были частично отменены в связи с сильными морозами во вторник, 27 февраля.

Школьники с первого по девятый класс первой смены в Ханты-Мансийске не учатся из-за 33-градусного мороза. Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на департамент образования и молодежной политики ХМАО учебные занятия находятся под угрозой и для учащихся во вторую смену.

В Нижневартовске и Сургуте отменены занятия с первого по восьмой класс первой смены в связи похолоданием до –32 градусов, сообщает «Интерфакс».

В Тюменской области в Тобольске занятия отменены у учащихся начальных классов первой смены в связи с тем, что столбик термометра опустился до –25 градусов. Частичная отмена занятий в связи с пришедшими в регион морозами началась еще в понедельник, 26 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что заммэра столицы, руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил об увеличении на 10% количества курсирующих в Москве автобусов ГУП «Мосгортранс» в связи с усилением холодов.