Текущая зима в столице стала самой влажной в XXI веке

Уходящая зима в Москве стала самой влажной в XXI веке. Кроме того, период зимы с 2017 на 2018 год также признан вторым по влажности за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

По словам специалистов, на момент до 26 февраля зафиксировано 218 мм осадков, что составляет 163% от нормы сезона. Именно этот показатель и делает текущую зиму одной из самых влажных. Она находится в списке между зимой 2000–2001 годов, когда выпало 211 мм осадков, и зимой 1965-1966 годов, когда синоптики зафиксировали 259 мм осадков, сообщает телеканал «360».

Декабрь 2017-го принес в столицу 86 мм осадков, что составило 154% от нормы и сделало месяц самым влажным в XXI веке. В январе зафиксировали 67 мм осадков, или 160%, а за неполный февраль этот показатель составил 65 мм, или 181% от нормы. Последний месяц зимы пока занимает второе место в этом веке, разделив это место с 2016 годом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что синоптики обещают москвичам аномальные холода в начале весны.