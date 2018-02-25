Воскресенье стало самым морозным днем в Москве с начала зимы

Воскресенье, 25 февраля, стало самым морозным днем в Москве с начала зимы. Предыдущий минимум был зафиксирован 23 февраля (–18,7 градуса).

Такие значения показала главная городская метеостанция (ВДНХ).

В ночь на понедельник в городе может похолодать до –22-24 градусов, а в Подмосковье местами — до –32 градусов, сообщает «Интерфакс».

При этом температурный рекорд для 25 февраля, зафиксированный в 1893 году, составляет –35,6 градуса.

С 22 февраля в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с наступлением периода аномальных морозов. По информации Гидрометцентра России, среднесуточная температура окажется на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Вместе с тем, отметили синоптики, при переменной облачности в ближайшую неделю существенных осадков не ожидается.