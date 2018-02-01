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В соцучреждениях РФ усилен контроль за температурой из-за морозов

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Роспотребнадзор усилил контроль температуры воздуха в помещениях социальных учреждений из-за сильных морозов в некоторых регионах России.

В помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей уделяется внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы необходимого оборудования, сообщается на сайте ведомства.

Также в Роспотребнадзоре призвали организации, чьи сотрудники работают на открытом воздухе, обеспечить их средствами индивидуальной защиты от холода, в том числе рукавицами, обувью, головными уборами.

В случае выявления нарушений граждане могут направлять свои обращения в территориальные органы ведомства по субъектам России.

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