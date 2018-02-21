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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С 22 февраля в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с наступлением периода аномальных морозов. По информации Гидрометцентра России, среднесуточная температура окажется на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

Сообщается, что в ночь на 22 февраля и 23 февраля температура воздуха в Москве опуститься до -20...-22 градусов, днем воздух прогреется до -10. 25 и 26 февраля температура может понизиться еще на 3–4 градуса.

Вместе с тем, отметили синоптики, при переменной облачности в ближайшую неделю существенных осадков не ожидается, пишет «Газета.ру». Сообщается что аномальное похолодание связано с поступлением холодного арктического воздуха с севера Сибири на европейскую территорию России

О приближении аномальных морозов в Москве предупредило и МЧС. Спасатели рекомендовали москвичам по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице.

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