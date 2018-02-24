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Непогода не влияет на темпы строительства метро в Москве

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Фото: агенство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Строительство Московского метрополитена происходит в соответствии с графиком, несмотря на погодные условия. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Погодные условия не повлияют на темпы и сроки строительства метро. Все работы идут в соответствии с графиком. Московские метростроители трудятся в несколько смен и в выходные, и в праздничные дни», — цитирует Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».

На данный момент в строительных работах задействованы около 50 тыс. человек и 33 тоннелепроходческих щита. До конца 2018 года планируется ввести в строй более 20 станций и 50 км линий метро.

«Первый участок БКЛ [Большой кольцевой линии] от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» откроем для пассажиров со дня на день. Запуск улучшит доступ к метро для жителей районов Хорошевский, Тимирязевский, Аэропорт, Савеловский, а также обеспечит дополнительное транспортное обеспечение делового центра «Москва-Сити», — рассказал Хуснуллин.

Напомним, первый участок Большой кольцевой линии должен быть запущен в марте. Для введения участка в эксплуатацию, станция Солнцевской линии метро «Деловой центр» будет временно закрыта с 24 февраля.

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