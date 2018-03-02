Законопроект о запрете высадки пассажиров на мороз прошел согласование

Законопроект Минтранса России о запрете перевозчикам высаживать пассажиров в случае угрозы их жизни и здоровью прошел межведомственное согласование, заявил замминистра транспорта РФ Николай Асаул.

«Положениями проекта федерального закона предусмотрено, что за отказ безбилетного лица от уплаты штрафа или административного штрафа и оплаты стоимости проезда безбилетное лицо удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля, за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние», — приводит выдержки из письма замминистра ТАСС.

Асаул отметил, что документ прошел межведомственное согласование и получил поддержку Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. По его словам, законопроект уже внесен в правительство.