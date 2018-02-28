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Депутаты предложили ввести уголовное наказание за подмену детей в роддоме

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для медсестер родильных домов, по неосторожности подменивших детей. О начале работы над законопроектом сообщила замглавы семейного комитета Госдумы Елена Вторыгина.

В настоящее время законодательство РФ предусматривает наказание за халатность только для должностных лиц, хотя в большинстве случаев подмены младенцев виноваты медсестры, подчеркнула депутат. Парламентарий также отметила, что необходимо защищать рожениц от подобных ситуаций, сообщает «РИА Новости».

Сейчас Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание за подмену ребенка, совершенную из корыстных побуждений, в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штрафом до 200 тыс. рублей. При замене ребенка по неосторожности к уголовной ответственности по статье «Халатность» или к дисциплинарной ответственности могут быть привлечены должностные лица.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, не поддержал инициативу Елены Вторыгиной, поскольку не видит необходимости в принятии проекта об уголовной ответственности для медсестер родильных домов, по неосторожности подменивших детей. Онищенко добавил, что не считает такие случаи массовыми.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Пермском крае спустя 40 лет раскрыли подмену детей в роддоме. По словам адвоката Игоря Саввина, матери двух девочек, появившихся на свет в Пожвинской участковой больнице Пермского края в 1978 году, готовятся подать в суд после того, как выяснили, что их дети были перепутаны в родильном отделении. 

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