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Сильный снег и 8 градусов мороза ожидают москвичей в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пасмурная погода, в том числе сильный снег и до –8 градусов, ожидает жителей Москвы в воскресенье, 4 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики рассказали, что в столичный регион пришел обильный снегопад. Температура воздуха днем составит от –6 до –8 градусов.

Показатель атмосферного давления составляет около 735 мм ртутного столба, также сообщается о северо-восточном ветре до 8 м/с. В ночь на понедельник, 5 марта, ожидается до 11 градусов мороза.

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