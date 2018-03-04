Московское метро переведено на усиленный режим работы из-за снегопада

Московский метрополитен переведен на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. Такое заявление сделала столичная подземка в своем аккаунте в Telegram.

Сообщается, что в связи с сильным снегопадом в столичном регионе все службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы. В условиях ухудшения погодных условий чаще будет проводиться уборка вестибюлей. Поезда следуют по всем линиям согласно графикам.

Ранее портал iz.ru сообщал, что обрушившийся на столичный регион 4 марта снегопад может стать самым мощным за последние 68 лет для этого дня и продлится до утра понедельника, 5 марта.