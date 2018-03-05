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Собянин планирует увеличить объем московского метро вдвое к 2025 году

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Объем Московского метрополитена увеличится в два раза к 2025 году. О соответствующих планах в понедельник, 5 марта, столичный мэр Сергей Собянин рассказал в ходе осмотра электродепо «Владыкино», обслуживающего Серпуховско-Тимирязевскую линию.

«К 2025 году мы планируем увеличение объемов метро практически в два раза с учетом Московского центрального кольца (МЦК). Также важно, чтобы обновлялся подвижной состав метро», — цитирует Собянина «РИА Новости».

По словам мэра, в настоящее время формируются планы по развитию подземки на ближайшее десятилетие. Протяженность линий и количество станций по сравнению с 2010 годом планируется увеличить в два раза. Также в планы столичных властей входит строительство или реконструкция более 15 депо.

Поздравляя работников Владыкино с 27-летием создания депо, Собянин рассказал о планах с 1 июля 2018 года повышения работникам метро зарплаты на 4%.

По словам градоначальника, в ближайшие три года метрополитен получит более 1,6 тыс. новых вагонов «Москва». Благодаря обновлению подвижного состава доля современных поездов на линиях московского метро превысит 65%, пишет сетевое издание m24.ru.

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