Жилой дом по программе реновации построят в Токмаковом переулке в ЦАО

Жилой дом по программе реновации планируется построить в Токмаковом переулке в Басманном районе в центре Москвы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для расположенного в ЦАО земельного участка в Токмаковом переулке, вл. 25, чтобы разместить здесь жилой дом по программе реновации.

«Согласно проведенным расчетам, новое строительство не превысит максимальные параметры функциональной зоны и не противоречит требованиям генерального плана Москвы», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы ведомства.

Площадь земельного участка составляет 0,24 га, в настоящее время он не застроен. Проектом предлагается среднеэтажная жилая застройка высотой не более 20 м и суммарной поэтажной площадью 4,8 тыс. кв. м.

Напомним, в программу реновации входит более 5 тыс. домов. К 2032 году за счет города в новые квартиры планируется переселить около 1 млн человек.

Портал iz.ru писал ранее, что в Москве стартовал первый переезд в рамках программы реновации трех домов на улице Федина в районе Северное Измайлово. Переезд осуществляется в новый дом 62Б на 5-й Парковой улице.