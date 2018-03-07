Пытавшаяся исцелить пластырем убитого сожителя женщина из ЯНАО предстанет перед судом

Обвиняемая в убийстве своего сожителя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, которая после нанесения мужчине ножевого ранения в живот пыталась вылечить его лейкопластырем, предстанет перед судом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой окружное управление СКР.

Как ранее сообщал портал iz.ru, инцидент произошел в января в селе Ныда Надымского района. Женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим сожителем, а затем ударила его ножом в область живота. При ранении были повреждены внутренние органы. Мужчина скончался на месте.

Следователи установили, что после совершения убийства женщина заклеила рану на теле мужчины и легла спать.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — приводит агентство сообщение представителя СУ СКР. Фигурантка дела полностью признала свою вину.