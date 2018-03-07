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Жительница Ямала вонзила нож в сожителя и заклеила рану пластырем

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Фото: Global Look Press/Simon Katzer/imagebroker.com
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На Ямале женщина убила своего сожителя ударом ножа, после чего заклеила рану лейкопластырем, сообщается на сайте управления СК по региону.

Инцидент произошел еще 8 января. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сильно поссорилась со своим сожителем. В ходе конфликта она ударила его ножом в область живота.

«Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного колото-резаного ранения с повреждением внутренних органов», — отмечает СК.

После этого женщина заклеила рану мужчины лейкопластырем, а сама легла спать. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в январе социологи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что женщины сильнее, чем мужчины, осложняют совместную жизнь. Представительницы прекрасного пола оказались более эмоциональными и склонными к сильному раздражению.

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