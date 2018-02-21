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На Ямале потеряли контейнер с радиоактивным цезием

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Ямало-Ненецком округе мужчина подобрал на дороге контейнер с радиоактивным цезием-137. Об этом рассказал директор регионального природно-ресурсного департамента Владимир Галуза.

«Поступило сообщение о том, что компания «Ямалпромгеофизика» перевозила данный вид вещества для проведения своих работ, в результате чего он был ими утерян. Транспортировался он в специальном свинцовом контейнере, опасности никакой не представлял. После обнаружения утери была разослана срочная информация, по оперативным мероприятиям было установлено, что данный контейнер обнаружен водителем проезжающей следом машины, он был им подобран», — цитирует директора департамента агентство «РИА Новости».

Инцидент произошел 20 февраля. Контейнер не был поврежден, его уже вернули владельцу. Обстоятельства устанавливаются, ведется проверка. Галуза пообещал принять меры в отношении компании.

Ранее 13 февраля портал iz.ru писал, что в телеэфир в Ярославской области по ошибке вышло сообщение об угрозе радиационного заражения.

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