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Жителей Ярославской области предупредили о радиоактивной угрозе по ошибке

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Сообщение об угрозе радиационного заражения по ошибке вышло в телеэфир в Ярославской области. Из‐за системного сбоя в программном обеспечении на телерадиовещательной станции в поселке Дубки информация была распространена автоматически. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по региону Михаил Зверев.

Инцидент произошел во вторник около 09:00 мск, передает «РИА Новости».

По информации МЧС РФ, оповещение людей об угрозе радиационного заражения прошло во вторник утром по ярославским телеканалам и радио «Маяк». «Эти сообщения появились ошибочно, из-за технического сбоя программы об оповещении населения о чрезвычайных ситуациях», — уточнили в ведомстве.

Информация, выпущенная в эфир, являлась записью и была опубликована в автоматическом режиме, когда системные неполадки произошли в ПО.

Граждан попросили не поддаваться панике. Радиационный фон в Ярославской области остается в пределах нормы и равняется 0,11 микроЗиверта в час.

Обстоятельства инцидента уточняются, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее Курчатовский институт детально начал изучать воздействие малых доз радиации на здоровье человека. В институте рассматривают вопрос создания новых биологических лабораторий для изучения радиационного воздействия на стволовые клетки.

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