Украина стала основным зарубежным покупателем продукции Крыма
Украина стала основным импортером крымской продукции, по данным за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщила глава Крымстата Ольга Балдина.
На втором месте по закупкам крымских товаров Китай, на третьем — Индия.
«Вывозим мы продукцию на Украину (30% экспорта), Индию и Китай», — цитирует «РИА Новости» Балдину.
При этом, по данным управления статистики республики, за 2017 год процент импортируемой продукции в Крыму на 23,2% больше, чем экспортируемой.
По словам Балдиной, прежде всего регион торгует продуктами машиностроения, продовольствия и химической промышленности — в частности, завода «Титан».
Основные страны-импортеры для Крыма — Белоруссия, Китай и Италия.
В январе сообщалось, что ФГУП «ПАО «Массандра» добилось через суд возвращения в собственность 1,6 га земли, незаконно изъятой у нее в 2013 году.