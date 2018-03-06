Прямой эфир

Украина стала основным зарубежным покупателем продукции Крыма

0
Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина стала основным импортером крымской продукции, по данным за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщила глава Крымстата Ольга Балдина.

На втором месте по закупкам крымских товаров Китай, на третьем — Индия.

«Вывозим мы продукцию на Украину (30% экспорта), Индию и Китай», — цитирует «РИА Новости» Балдину.

При этом, по данным управления статистики республики, за 2017 год процент импортируемой продукции в Крыму на 23,2% больше, чем экспортируемой.

По словам Балдиной, прежде всего регион торгует продуктами машиностроения, продовольствия и химической промышленности — в частности, завода «Титан».

Основные страны-импортеры для Крыма — Белоруссия, Китай и Италия.
В январе сообщалось, что ФГУП «ПАО «Массандра» добилось через суд возвращения в собственность 1,6 га земли, незаконно изъятой у нее в 2013 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор определил самую качественную сотовую связь в Крыму
В Минтрансе связали срок открытия моста в Крым с погодой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017