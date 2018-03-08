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СМИ сообщили о задержании нападавшего с ножом на людей в Вене

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Фото: Global Look Press/Peter Giovannini/imagebroker.com
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Задержан предполагаемый злоумышленник, нападавший с ножом на людей в Вене. Им оказался гражданин Афганистана, сообщает BreakingNNow.

«Очевидцы утверждают, что слышали, как атакующий кричал «Аллах акбар!», когда совершал нападения», — уточняется в сообщении.

Пока нет точного подтверждения, что преступником является именно он.

Напомним, вечером 7 марта в Вене злоумышленник с ножом нападал на людей. В результате атаки пострадали четыре человека.

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