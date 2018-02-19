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Полицейские предотвратили заказное убийство семьи на Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Полицейские предотвратили заказное убийство целой семьи на Кубани. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как стало известно, 22-летний житель Сочи планировал убийство собственной семьи –– родителей и сестры — ради наследства.

«Было установлено, что молодой человек намеревался получить наследство, избавившись от своих родителей и малолетней сестры. Все дальнейшие действия подозреваемого и возможного исполнителя преступления находились под полным контролем сотрудников полиции. Фигурант был задержан в момент передачи части денежных средств», –– цитирует ТАСС Волк.

В роли исполнителя выступил полицейский, он согласился выполнить преступление за 3 млн рублей. Деньги заказчик должен был передать уже после вступления в наследство.

«Обвиняемый сообщил ему расположение комнат в доме, камер видеонаблюдения, сообщил об имеющейся собаке, передал охотничий нож и средства конспирации. Получив 26 января этого года информацию и подтверждающие материалы об убийстве родителей, фигурант написал расписку и передал ее «исполнителю», –– отметили в СК.

В настоящий момент подозреваемому предъявлены обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц по найму».

Ранее портал iz.ru сообщал, что житель Астраханской области подозревается в приготовлении к заказному убийству из корыстных побуждений. 43-летний охранник местного бизнесмена обратился к знакомому с предложением убить хозяина.

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