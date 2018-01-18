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Полиция предлагает 1 млн за информацию об убийце бизнесмена и его сына

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Фото: oren.sledcom.ru
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Полиция назначила награду в 1 млн рублей за информацию, которая поможет разыскать убийцу бизнесмена и его семилетнего сына, тела которых были обнаружены в Оренбурге.

Правоохранители распространили фоторобот предполагаемого преступника. По данным следствия, лица, причастные к преступлению, передвигаются на автомобиле Lada Priora черного цвета. 

«В автомобиле может находиться мужчина около 35–40 лет, славянской внешности, рост 175–180 см, среднего телосложения. Был одет: темная куртка, вязаная шапка темного цвета», — говорится на сайте регионального управления МВД. 

Как сообщал портал iz.ru, тела предпринимателя и его семилетнего сына со множеством ножевых ранений были обнаружены в автомобиле Toyota Land Cruiser на улице Карагандинской в Оренбурге 17 января. 

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