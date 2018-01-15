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СМИ сообщили об убийстве экс-командующего нацгвардии Грузии

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Фото: РИА Новости/Леван Авлабрели
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В городе Рустави обнаружили тело бывшего командующего Национальной гвардией Грузии, экс-депутата парламента, бригадного генерала в отставке Самсона Кутателадзе. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

По данным грузинских СМИ, 53-летний Кутателадзе занимался предпринимательской деятельностью. В частности, он являлся совладельцем так называемого стамбульского рынка в Рустави, передает «Интерфакс».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Самсон Кутателадзе служил в Вооруженных силах Грузии с 2001 года. Он руководил Нацгвардией страны в 2004–2006 годах. В период с 2008 по 2012 год являлся членом парламента, куда избирался от блока «Единое национальное движение — За победившую Грузию».

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