Неизвестные расправились в Великобритании с литовским волонтером Микусом Альпсом, помогавшим украинским военным. Как пишет РЕН ТВ, Альпс убит на британском острове Гернси. Предварительно установлено, что его пытали, потом убили, а тело сожгли в автомобиле.

По ряду источников 33-летний литовец воевал на стороне «Украинской добровольческой армии» (признана экстремистской и запрещена в РФ), а потом оказывал ей содействие, написали в Facebook сослуживцы волонтера. Погибший доставлял ВСУ обмундирование и автомобили.

«Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона», — приводит «Федеральное агентство новостей» сообщение сослуживцев убитого.

Ранее сообщалось, что украинские военные устали от бесконечных провокаций со стороны членов «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Донбассе и ликвидируют участников организации.