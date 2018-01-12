Прилепин рассказал об отстреле украинскими военными членов «Правого сектора»

Украинские военные устали от бесконечных провокаций со стороны членов «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Донбассе и ликвидируют участников организации. Об этом заявил российский писатель Захар Прилепин, воюющий в рядах самопровозглашенной ДНР.

«Наши снайперы с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивают своих же», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости»

Прилепин отметил, что причиной этого стало лопнувшее терпение военнослужащих украинской армии, которых наказывают за действия членов экстремистской организации. Прилепин отметил, что последние отбирают оружие у силовиков, захватывают деревни и устраивают обстрелы.

Писатель также рассказал, что во время недавнего захвата деревень Травневое и Гладосово в пригородах Горловки украинские военные убили порядка 14–16 членов «Правого сектора», так как они «бесят» украинских военных и «без конца их провоцируют».

В начале декабря 2017 года Прилепин опубликовал видео, на котором запечатлен бой ополченцев и украинских военных в районе промзоны в Авдеевке.

С начала конфликта в Донбассе писатель принимал активное участие в формировании и отправке гуманитарной помощи, а весной 2017 года он стал заместителем командира одного из батальонов ДНР.