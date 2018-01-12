ВСУ заявили об одном погибшем в Донбассе

Украинские военнослужащие заявили об обстреле их позиций в Донбассе. По данным ВСУ, один военнослужащий погиб, ранения получили четверо.

Пресс-центр военной операции в Facebook сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано «девять обстрелов сил АТО». Силовики отмечают, что на луганском направлении огонь велся из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, Новолуганского и Новозвановки. На донецком направлении огонь велся из минометов, заявляют ВСУ.

9 января ВСУ также обвинили ополченцев в обстрелах позиций в Донбассе.

Военная операция на востоке Украины проводится властями страны с весны 2014 года.