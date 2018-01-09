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ВСУ обвинили ополченцев в обстрелах позиций в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Украинские силовики обвинили ополченцев в шести обстрелах в Донбассе за сутки. По данным ВСУ, ранения получили трое военных армии Украины.

«В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих вооруженных сил Украины получили ранения», — отмечается в сообщении пресс-центра штаба военной операции ВСУ в Facebook. Нарушения отмечены в районе Светлодарской дуги, на донецком направлении и около Новотроицкого.

В сообщении отмечается, что украинские военные «были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия и гранатометов». Ранее стало известно, что ВСУ применили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у линии соприкосновения в Донбассе, это был стратегический аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk, который вылетел с авиабазы на Сицилии.

Украинские власти проводят военную операцию на востоке страны с весны 2014 года.

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