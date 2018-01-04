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Киев предлагает ДЛНР создать группу по поиску пропавших в Донбассе

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Фото: РИА Новости
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Власти Украины предлагают создать группу по поиску пропавших без вести в Донбассе при участии представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), России и Международного комитета Красного Креста (МККК).

Об сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко.

«Это должно быть аполитичная группа, эксперты и без политики - ради исполнения важной гуманитарной миссии», – написала она в Facebook.

Геращенко отметила, что «тема привлечения МККК к поиску пропавших должна стать одной из тем для обсуждения в нормандского формате».

По данным ООН, с начала конфликта на юго-востоке Украины погибли 2,8 тыс. мирных жителей. Около 1,5 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

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