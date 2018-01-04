Эксперты оценили идею МИД Германии о вводе миротворцев в Донбасс

Идею главы МИД Германии Зигмара Габриэля о размещении вооруженных миротворцев ООН на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения сторон конфликта, можно считать неправомерной. Такой точки зрения придерживается политолог и публицист Анатолий Вассерман.

«Все рассказывают о том, что миротворцы должны встать на границе России. Это чистая фантазия, потому что там боевые действия не ведутся», – приводит его слова телеканал «360».

Политолог напомнил, что представители миссии должны стоять между воюющими сторонами, разделяя и контролируя перемирие.

Миротворцы, которые имеют легкое вооружение, не могут вести боевые действия, а попытки использовать их для воздействия на одну из противоборствующих сторон – не правомерно, подчеркнул Вассерман.

В свою очередь член Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш считает инициативу Германии попыткой переформулировать Минские соглашения.

«Ведь Германия в общем-то как гарант Минских соглашений должна была стоять на другой позиции. Но в ситуации, когда Штаты делают ставки на размораживание конфликта в Донбассе, поставляя Украине оружие на пару с Канадой, Германия оказывается в фарватере той политики, которую задает Вашингтон», – приводит его слова RT.

Коктыш отметил, что идею Зигмара Габриэля невозможно реализовать без согласия России как страны-гаранта Минских соглашений и постоянного члена Совета безопасности ООН.

Как сообщал портал iz.ru, 3 января во время визита в Киев глава МИД Германии заявил о необходимости размещения вооруженных миротворцев на всей территории Донбасса.