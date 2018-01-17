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Полиция Хабаровска проверяет версию убийства отца Анара Аллахверанова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В правоохранительные органы Хабаровска поступило заявление от адвоката Анара Аллахверанова, обвиненного в убийстве известного пауэрлифтера Андрея Драчёва. В нем Константин Лысенко настаивает на тщательном расследовании обстоятельств гибели в ДТП отца его подзащитного.

Как сообщает ИА AmurMedia, адвокат не исключает, что авария не была трагической случайностью, погибшему неоднократно угрожали физической расправой. Причем угрозы стали поступать отцу Аллахверанова сразу после гибели спортсмена в августе 2017 года.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что накануне утром в Хабаровске автомобиль марки Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Водитель оказался трезв, по факту случившегося заведено уголовное дело.

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв был убит в середине августа 2017 года во время драки возле кафе в Хабаровске. В его смерти обвинили уроженца Амурска Анара Аллахверанова. Сержанта полиции, который был свидетелем убийства Андрея Драчёва и не принял никаких мер, уволили из правоохранительных органов.

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