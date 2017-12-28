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Убийце пауэрлифтера Драчёва грозит пожизненное заключение

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Дело жителя Хабаровска, которого обвиняют в убийстве призера чемпионатов мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, передано в суд. Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение.

25-летнему Анвару Аллахверанову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.  

Как полагает следствие, в ночь на 20 августа недалеко от кафе в центре Хабаровска Аллахверанов, обладающий навыками рукопашного боя, спровоцировал конфликт со спортсменом. Во время драки он нанес Драчёву не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. При этом он применял приемы, от которых спортсмен падал на тротуар. После того, как тот перестал оказывать сопротивление, Аллахверанов нанес ему еще пять ударов в голову. От полученных травм Драчёв скончался.

Сейчас в Хабаровске проходит процесс над бывшим сержантом полиции Владимиром Овчинниковым, которого обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Как считает следствие, Овчинников, который в тот момент являлся сотрудником полиции, но находился не на службе, наблюдал, как Драчёва избивают, однако никаких мер не принял.

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