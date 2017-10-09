Полицейский стал фигурантом дела об убийстве пауэрлифтера Драчёва

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего полицейского, в присутствии которого был убит спортсмен Андрей Драчёв. Уволенному ранее стражу порядка грозит наказание по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает на сайте краевого управления СКР.

По версии следствия, во время убийства пауэрлифтера Анаром Аллахверановым полицейский бездействовал «из ложно понятого чувства товарищества». Кроме того, 27-летний сотрудник внутренних органов пытался убедить прибывший наряд Росгвардии не принимать каких-либо мер в отношении Аллахверанова. Отмечается, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

На минувшей неделе мужчина был уволен из МВД по отрицательным мотивам.

Чемпион Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв получил черепно-мозговую травмы в драке у одного их хабаровских кафе и позднее скончался в больнице. 25-летний Анвар Аллахверанов находится под арестом в СИЗО, в отношении него возбуждено дело по статье об убийстве из хулиганских побуждений.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства убийства пауэрлифтера в центре города.