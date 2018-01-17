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Отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева погиб в ДТП в Хабаровске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, погиб в ДТП в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Аллахверанова Константина Лысенко.

«Да. Он шел на работу, ходил одним и тем же маршрутом. Могу сказать, что были угрозы отцу», — сказал Лысенко.

По его словам, угрозы поступали мужчине после гибели спортсмена в августе 2017 года.

По данным ГИБДД РФ по Хабаровскому краю, ДТП произошло утром во вторник в Железнодорожном районе Хабаровска. Автомобиль марки Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Отмечается, что водитель был трезв. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Напомним, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу 2011 года Андрей Драчёв погиб в середине августа 2017 года в результате драки возле кафе в Хабаровске. По предварительным данным, причиной смерти 32-летнего спортсмена стала черепно-мозговая травма.

Подозреваемый в убийстве Драчёва уроженец Амурска Анар Аллахверанов сначала скрылся, но позже сдался полиции. Известно, что убийца спортсмена занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). В сентябре текущего года Аллахверанову было предъявлено обвинение. По решению Центрального районного суда Хабаровска он был арестован на два месяца. Сержант полиции, который был свидетелем убийства Андрея Драчёва, был уволен из органов безопасности.

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