Глава поселка на Кубани уволился после скандала с убийством многодетной матери

Глава администрации поселка Псебай в Краснодарском крае Павел Жарков ушел в отставку по собственному желанию после скандала с убийством многодетной матери.

Как пишет газета «Предгорье», решение о досрочном прекращении полномочий приняли на сессии местного совета депутатов 21 мая.

Обязанности главы поселения возложили на Алексея Букина, который ранее был заместителем Жаркова.

В ночь на 14 мая в Псебае изнасиловали и жестоко убили 40-летнюю мать пятерых детей Наталью Дмитриеву, сообщает «Новая Кубань». По подозрению в совершении преступления задержали одноклассника сына убитой — 16-летнего подростка и его друга — 20-летнего мужчину. Им уже предъявили обвинения.

Предположительно, расправу над женщиной устроила группа молодых людей, которая, по признанию местных жителей, держит в страхе весь поселок.

13 мая Дмитриева отправилась в кафе встретиться со знакомой. Двое юношей предложили проводить ее потом до дома. По пути женщину ударили по голове, изнасиловали и задушили.

Расследование ведется по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью.

По информации «Блокнота», преступление взбудоражило жителей Псебая. Сотни человек пришли на встречу с полицией, чтобы потребовать справедливого расследования.