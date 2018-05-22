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Глава поселка на Кубани уволился после скандала с убийством многодетной матери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава администрации поселка Псебай в Краснодарском крае Павел Жарков ушел в отставку по собственному желанию после скандала с убийством многодетной матери. 

Как пишет газета «Предгорье», решение о досрочном прекращении полномочий приняли на сессии местного совета депутатов 21 мая.

Обязанности главы поселения возложили на Алексея Букина, который ранее был заместителем Жаркова.

В ночь на 14 мая в Псебае изнасиловали и жестоко убили 40-летнюю мать пятерых детей Наталью Дмитриеву, сообщает «Новая Кубань». По подозрению в совершении преступления задержали одноклассника сына убитой — 16-летнего подростка и его друга — 20-летнего мужчину. Им уже предъявили обвинения.  

Предположительно, расправу над женщиной устроила группа молодых людей, которая, по признанию местных жителей, держит в страхе весь поселок. 

13 мая Дмитриева отправилась в кафе встретиться со знакомой. Двое юношей предложили проводить ее потом до дома. По пути женщину ударили по голове, изнасиловали и задушили. 

Расследование ведется по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью. 

По информации «Блокнота», преступление взбудоражило жителей Псебая. Сотни человек пришли на встречу с полицией, чтобы потребовать справедливого расследования.

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