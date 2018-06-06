Тела давно минувших дней

В Омской области по чистой случайности раскрыли убийство двадцатилетней давности. О преступлении никто так бы и не узнал, если бы жителю села Лузино не пришла в голову идея посадить картошку. Перекапывая огород, он наткнулся на подозрительный твердый предмет, который впоследствии оказался человеческим черепом. Его сожительница призналась, что останки, закопанные в огороде, принадлежат ее бывшему супругу, убитому еще в 1997 году. Мужчина тут же доложил о находке в полицию. Впрочем, убийца может избежать наказания из-за срока давности преступления. Портал iz.ru выяснил, как убийцы законным способом избегают возмездия.

Преступление без наказания

С необычной юридической задачей столкнулось правосудие в Омской области — есть труп, есть предполагаемый убийца, но вряд ли будет наказание для виновницы.

Как сообщили в региональном управлении, 23 мая на приусадебном участке в сельском поселении Лузино Москаленского района были обнаружены скелетированные останки человека. По факту убийства возбуждено уголовное дело, причем, по статье 103 УК РСФСР, действовавшего на момент совершения преступления, как это предписывает процессуальное законодательство.

Останки мужчины нашел местный житель на участке своей гражданской супруги, когда сажал картофель. Вскоре выяснилось, что кости принадлежат его предшественнику, то есть бывшему сожителю хозяйки домовладения. 60-летняя женщина рассказал, что убила своего благоверного во время ссоры — забила топором. После убийства, она расчленила труп и закопала на грядках.

Чтобы избежать уголовной ответственности, сельчанка рассказала соседям и родственникам, что мужик ее уехал на север за большим рублем.

Уголовное дело по факту убийства в конце 90-х по этой причине не возбуждалось, не известна судьба и разыскного дела, которое полагалось завести по факту утраты связи с родными.

В этой ситуации предполагаемая убийца, даже если ее вину полностью установят, будет освобождена от уголовного наказания.

В соответствии со статьей 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности. По общему правилу за умышленное убийство без отягчающих (относится к категории тяжких преступлений) такой срок составляет 15 лет.

Расследованию быть

И все же уголовное дело возбуждается — так как квалификация деяния, которую дал следователь действиям женщины из Лузина предварительная.

“Уголовное дело в данном случае возбуждается для того, чтобы проверить все факты, потому что правовая оценка часто зависит от того, насколько мы знаем детали самого преступления. Возбуждается уголовное дело в таких случаях по факту, а не в отношении лица, назначаются всевозможные экспертизы, устанавливается степень вины подозреваемых. Затем выносится решение судьи ”, — рассказал iz.ru доцент кафедры уголовного права Высшей школы экономики Артур Энгельгардт.

арест Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Проще говоря, во время расследования могут вскрыться факты, которые повлияют на квалификацию действия женщины. Например, будет установлено, что у нее был сообщник или удастся доказать, что забила сожителя она из корыстных побуждений... В этом случае ее действия подпадают под 102 статью УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), а за это преступление полагалась смертная казнь. В такой ситуации женщине вполне могут назначить срок и даже взять под стражу на время следствия.

Впрочем доказать отягчающие обстоятельства да и саму вину человека в злодеянии давно минувших дней подчас очень сложно.

Отделались легким испугом

Отечественной криминальной летописи известны многочисленные примеры, когда убийцы оставались безнаказанными. И речь пойдет не о случаях, когда следствию не удалось раскрыть преступление.

Год назад летом 2017 года в Липецкой области раскрыли убийство молодой девушки Нади Чичкаревой. 18-летняя липчанка отправилась на танцы в компании приятелей, но не вернулась домой. Летом 2002 года ее тело со следами удушения обнаружили в кустах в парке. За 15 лет в деле так и не появились подозреваемые. Убийца признался в совершении этого преступления в момент освобождения из колонии, где он отбывал наказание уже за другое убийство. Причем все эти годы супруга осужденного была в курсе, что на его совести еще одна жертва: Надю задушили на ее глазах.

Поводом для совершения преступления стала внезапная вспышка ревности. Девушка подумала, что Чичкарева пытается отбить ее жениха. Чтобы доказать обратное мужчина задушил прямо соперницу на глаза своей невесты. С тех пор оба условились молчать о преступлении. Пара поженилась, у них родились двое детей. После возвращения мужа из мест лишения свободы оба супруга проходили по делу об убийстве Нади Чичкаревой уже как свидетели.

Житель Тобольска успел дожить до счастливой старости, но так и не понес наказание за жестокое убийство женщины, совершенное еще в 1990-ые годы. Его жертвой стала подруга жены, которую он застал пьяной у себя дома и выставил на улицу. Мужчину возмутило то, что в квартире спит незнакомая ему женщина. Когда на следующий день гостья вернулась и устроила скандал, мужчина предложил не ругаться дома, а спокойно продолжить разговор в его мастерской. Там он зарубил женщину столярным топориком, а после тщательно замел следы. Он расчленил тело женщины и переложил останки в детскую коляску, которую отнес в подъезд соседнего дома под покровом ночи. Убийцу вычислили лишь в 2014 году, к тому моменту ему уже исполнилось 70 лет. Из-за истечения срока давности дело закрыли.

Жительнице Забайкалья удалось не только замести следы, но и цинично выманивать деньги у матери убитого сожителя. В течение почти 20 лет женщина создавала у живущей в другом городе пенсионерки ощущение, что ее сын жив. Она посылала пожилой женщине письма якобы написанные сыном, и, кроме того, просила выслать деньги, одежду и медикаменты. Хотя на самом деле своего гражданского супруга она убила еще в 1996 году. Мужчина скончался после нескольких ударов молотком по голове во время бурной ссоры. Труп супруга убийца завернула в одеяло и закопала в подвале своего дома. В 2016 году, когда вину женщины в совершении преступления все-таки удалось окончательно установить, срок давности уже истек и она осталась на свободе. Однако за то, что в течение почти 20 лет она вводила другого человека в заблуждение, с нее взыскали миллион рублей в пользу матери убитого. На суде женщина рассказала, что сожитель систематически избивал ее на протяжении 7 лет, а она не могла уйти от него из страха расправы.

В прошлом году убийца сам явился с повинным в полицию, чтобы рассказать о преступлении с давно истекшим сроком давности. В 1990-ые во Владимире он зарезал молодого авторитета и спустя 20 с лишним лет решил раскаяться в содеянном. Мужчина обратился к сотруднику правоохранительных органов со словами: "Меня замучила совесть, жизнь не ладится, старенькая бабушка сказала, что мне нужно снять грехи, хочу признаться в убийстве, которое совершил в 1999 году". А затем рассказал о том, как избежал наказания за преступление являясь по сути единственным подозреваемым по делу. Мужчина помогал своему знакомому делать ремонт в квартире перед свадьбой в компании нескольких приятелей. Приятели выпивали, внезапно один из них начал вести себя вызывающе и потребовал скинуть денег в общак. Между двумя мужчинами завязалась ссора, один из них достал нож и нанес несколько ударов. Тело 23-летнего мужчины было обнаружено недалеко от дома. Однако причастность к его убийству тогда так и не смогли доказать.