В Москве женщина выпрыгнула из окна из-за мужа с ножом

В Москве 47-летняя женщина выпрыгнула с третьего этажа, спасаясь от мужа с ножом. Инцидент произошел утром 10 февраля в районе улицы Текстильщиков, сообщает РЕН ТВ.

При падении с высоты москвичка сломала позвоночник и получила сотрясение мозга. Несмотря на это, преступник выбежал на улицу и нанес ей еще несколько ножевых ранений. «Мужчина задержан. Им оказался ранее судимый за грабеж и покушение на убийство. Пострадавшая была госпитализирована», — уточняет телеканал.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

В декабре 2017 года в подмосковном Серпухове ревнивый муж отрубил своей жене топором руки. После содеянного он сам привез супругу в больницу с тяжелейшими травмами.