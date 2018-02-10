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В Москве женщина выпрыгнула из окна из-за мужа с ножом

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Фото: Depositphotos.com
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В Москве 47-летняя женщина выпрыгнула с третьего этажа, спасаясь от мужа с ножом. Инцидент произошел утром 10 февраля в районе улицы Текстильщиков, сообщает РЕН ТВ.

При падении с высоты москвичка сломала позвоночник и получила сотрясение мозга. Несмотря на это, преступник выбежал на улицу и нанес ей еще несколько ножевых ранений. «Мужчина задержан. Им оказался ранее судимый за грабеж и покушение на убийство. Пострадавшая была госпитализирована», — уточняет телеканал.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

В декабре 2017 года в подмосковном Серпухове ревнивый муж отрубил своей жене топором руки. После содеянного он сам привез супругу в больницу с тяжелейшими травмами.

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