Велосипедист застрелил человека в Берлине

В Германии неизвестный велосипедист застрелил мужчину в берлинском центральном районе Моабит. Об этом 23 августа сообщает Berliner Zeitung.

По данным местной полиции, около 12 часов дня передвигающийся на велосипеде мужчина выстрелил в человека. Как сообщает газета, пострадавший скончался от выстрела в голову. По предварительной информации, после убийства преступник выбросил оружие, одежду и велосипед в реку Шпрее.

Подозреваемого в преступлении мужчину задержали, а полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

В начале августа в результате стрельбы в зале игровых автоматов в Чили погибли пять человек, а в канадском Торонто семь человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе.