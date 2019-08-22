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В Сочи задержали пятерых подозреваемых в конфликте со стрельбой в Краснодаре

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Фото: РЕН ТВ
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В Адлерском районе города Сочи сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю и регионального ГУ МВД задержали пятерых мужчин, подозреваемых в участии в конфликте со стрельбой в Краснодаре. Об этом 22 августа ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

«Сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками полиции региона в Адлерском районе Сочи по подозрению в причастности к конфликту, в ходе которого произошла стрельба, задержаны пять человек», — рассказал собеседник агентства.

Накануне стало известно, что раненный в перестрелке в Краснодаре мужчина скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в coцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт в Краснодаре с участием примерно 10 человек. На записи слышны звуки выстрелов и комментарии автора видео о стрельбе.

Инцидент произошел в ночь на среду на Ставропольской улице в Краснодаре, где в процессе конфликта между группой молодых людей неизвестный несколько раз выстрелил в 27-летнего мужчину.

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