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Посетитель кафе во Франции застрелил официанта за медлительность

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Фото: Global Look Press/Nicolas Liponne
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Посетитель одного из ресторанов Mistral во французской коммуне Нуази-ле-Гран убил официанта из-за того, что заказанный сэндвич принесли недостаточно быстро, пишет France Info.

Инцидент произошел вечером 16 августа. По словам очевидцев, мужчина разозлился, что его сэндвич готовили и несли не так быстро, как он того хотел. В результате посетитель открыл стрельбу и ранил официанта в плечо.

Рана оказалась тяжелой, и, несмотря на быстрое прибытие скорой, 28-летний официант скончался на месте.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, его разыскивает полиция.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание.

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