Британский официант по ошибке принес гостю бутылку вина в 17 раз дороже

Официант одного из лучших ресторанов Манчестера по ошибке принес гостю заведения вино в 17 раз дороже заказанного. Об этом в четверг, 16 мая, пишет Daily Mail.

Посетитель ресторана заказал бутылку вина Chateau Pichon Longueville Contesse de Lalande за £260 (около 22 тыс. рублей), а получил Chateau le Pin Pomerol at Hawksmoor за £4500 (372 тыс. рублей), которое является самым дорогим напитком в меню заведения.

На странице ресторана в Twitter управляющий выразил надежду, что гость получил удовольствие от бутылки вина, а официанту посоветовал не расстраиваться, так как ошибки случаются у всех.

14 мая стало известно, что официант пиццерии в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на $424 тыс. (около 28 млн рублей), который она забыла на столе. Армандо Маркадж убирал столики и едва не выкинул конверт, в котором оказался чек почти на полмиллиона долларов. Находку мужчина отдал директору заведения.

По словам владельца пиццерии, они решили, что к ним заглянул миллиардер, однако оказалось, что чек принадлежал соцработнице на пенсии Карен Винакур. Деньги предназначались на покупку нового жилья и были выручены от продажи старого дома.