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В США официант вернул забывчивой посетительнице чек на $424 тыс.

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Официант пиццерии в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на $424 тыс. (около 28 млн рублей), который она забыла на столе, пишет Daily News.

По данным издания, 4 мая официант Армандо Маркадж убирал столики и едва не выкинул конверт, в котором оказался чек почти на полмиллиона долларов.

Находку мужчина отдал директору заведения.

«По субботам здесь довольно много людей. Я был в шаге от того, чтобы выбросить все со стола, но вовремя заметил конверт. Мы обычно кладем забытые вещи в специальный ящик, откуда их потом забирают клиенты. Но я не стал делать этого с чеком на полмиллиона долларов», — рассказал он.

По словам владельца пиццерии, они решили, что к ним заглянул миллиардер, однако, оказалось, что чек принадлежал соцработнице на пенсии Карен Винакур.

Деньги предназначались на покупку нового жилья и были выручены от продажи старого дома.

Женщина, которая уже буквально впала в отчаяние из-за потери чека, поблагодарила Маркаджа и извинилась, что не оставила ему в тот раз чаевые.

В сентябре сообщалось, что владелец ресторана в Неаполе вернул забывчивой туристке кошелек с €13 тыс.

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