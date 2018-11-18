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В Москве таксист ждал забывшую кошелек пассажирку 8 часов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве водитель такси прождал пассажирку восемь часов, чтобы вернуть ей кошелек, забытый в машине. Об этом рассказала сама девушка в Facebook.

По ее словам, она вызвала такси по прилете в Москву примерно в пять утра. Проснувшись на следующий день около часа дня, девушка обнаружила, что оставила кошелек с деньгами и банковскими картами в такси.

Попытка найти водителя через оператора успехом не увенчалась. Отец девушки, выглянув в окно, заметил припаркованное у подъезда такси. Оказалось, это был тот самый таксист, который ее подвозил накануне.

Мужчина тоже заметил оставленный кошелек и пытался найти пассажирку через колл-центр, однако данные о ней не сохранились. В итоге самоотверженный водитель из Киргизии прождал девушку у подъезда более восьми часов.

«Сколько вы можете спать? Я замерз!», — заявил он при встрече.

По словам девушки, они оба расплакались. В благодарность она оставила ему сумму, в пять раз превышающую стоимость поездки.

История, опубликованная в Facebook, уже набрала почти 1,5 тыс. лайков.

В сентябре сообщалось, что владелец ресторана в Неаполе вернул туристке забытый кошелек с €13 тыс.

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