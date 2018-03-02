В Москве у женщины отняли кошелек с $58 тыс.

СМИ сообщили, что неизвестный отнял у женщины в Москве кошелек с $58 тыс.

Как сообщает пресс-служба столичного отделения МВД, ограбление произошло в районе Соколиная гора на улице Ибрагимова.

«На улице Ибрагимова неизвестный зашел вслед за женщиной в подъезд жилого дома и вырвал у нее из рук кошелек, после чего скрылся. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, ведется проверка», — передает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечает агентство со ссылкой на собственный источник, в момент ограбления мужчина был в медицинской маске.