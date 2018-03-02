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Кейс с бриллиантами на €300 тыс. украли у индийских бизнесменов в Париже

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Reinhard Rohner
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Кейс с бриллиантами на €300 тыс. украли у индийских бизнесменов в парижском метро. Об этом пишет газета Point.

Инцидент произошел в понедельник, 26 февраля, но известно о нем стало только в пятницу, 2 марта. Двое индийских бизнесменов в метро Парижа лишились кейса с бриллиантами на сумму €300 тыс. По данным СМИ, днем 26 февраля двое индийцев возвращались в отель после неудачной деловой встречи, во время которой они пытались продать драгоценные камни. Когда мужчины проходили через турникеты на станции метро Cadet, на них напали двое неизвестных с газовыми баллончиками и забрали у них кейс, после чего скрылись с места происшествия, сообщает сайт kp.ru.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, грабители планировали нападение заранее и хорошо подготовились.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в январе 2018 года выставку индийских драгоценностей ограбили в Венеции на миллионы евро.

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