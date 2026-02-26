Реклама
Стало известно о ежемесячном прибытии в ВСУ минимум 600 иностранных наемников

ТАСС: в ВСУ ежемесячно прибывают минимум 600 иностранных наемников
Фото: REUTERS/Chris Radburn
По меньшей мере 600 иностранных наемников присоединяются к Вооруженным силам Украины (ВСУ) каждый месяц. Об этом 26 февраля сообщило ТАСС, ссылаясь на публикации одного из рекрутинговых центров иностранных наемников (Foreign recruitment centre, FRC) в ВСУ.

«Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», — говорится в одной из публикаций центра.

Согласно данным FRC, сейчас в сухопутных войсках ВСУ находятся более 10 тыс. наемников из 75 стран. Уточняется, что наибольшая нехватка иностранных специалистов наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины.

Наемный капитал: ВСУ вербуют иностранцев за $715 в месяц
На фоне острой нехватки личного состава Киев всё активнее привлекает «волонтеров» из-за рубежа

В российских силовых структурах 24 февраля сообщили, что иностранные наемники ВСУ предлагают российским силовикам за вознаграждение передать координаты украинских позиций. Наемники в рядах украинских формирований также нередко выходят на контакт с российской стороной с просьбой содействовать возвращению на родину. Они обращаются за юридической помощью и просят установить связь с консульскими учреждениями.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

