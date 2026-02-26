Аналитик заявил о возможности России уничтожить все авиабазы Финляндии за день
Финляндия потратила значительные средства на закупку военной техники в рамках противодействия России, которая может быть уничтожена за 24 часа. Такое мнение высказал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен 25 февраля.
«Финляндия фактически опустошила свою казну, чтобы получить флот американских истребителей F-35 для борьбы с Россией», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Хеннингсен, однако, усомнился в военной целесообразности таких действий. Он предположил, что в случае конфликта российские войска способны оперативно вывести из строя финскую авиационную инфраструктуру. По его словам, Россия, вероятно, могла бы уничтожить все финские авиабазы в течение суток, используя ракеты «Кинжал», что фактически привело бы к прекращению существования финского флота F-35.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 13 декабря заявил, что комплексы «Искандер» и «Кинжал» являются оружием нового поколения. «Кинжал» — это гиперзвуковой блок. Он действует по принципу «Орешника». Это достаточно мощное оружие для уничтожения подземных коммуникаций.
