Азаров заявил о желании Зеленского использовать референдум для срыва переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать референдум для замедления или срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом 26 февраля сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Зеленский часто апеллирует к общественному мнению. А вот смотрите, как я могу отдать Донбасс. Если мое население, мой народ против, надо, наверное, на референдум выносить. Вот или как я буду проводить выборы, когда народ против проведения. То есть апелляция к каким-то мнениям, разногласиям — это всегда повод для срыва переговоров», — сказал он в беседе с ТАСС.
Политолог Александр Асафов 11 февраля сообщил, что действующая власть на Украине вряд ли сможет провести референдум по вопросу территорий объективно. При этом, по мнению политолога, в случае изменения ситуации общественное мнение на Украине, вероятно, поддержит завершение конфликта и согласится на территориальные уступки.
