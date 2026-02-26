Реклама
Азаров заявил о желании Зеленского использовать референдум для срыва переговоров

Азаров: Зеленский хочет использовать референдум для срыва переговоров
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать референдум для замедления или срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом 26 февраля сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Зеленский часто апеллирует к общественному мнению. А вот смотрите, как я могу отдать Донбасс. Если мое население, мой народ против, надо, наверное, на референдум выносить. Вот или как я буду проводить выборы, когда народ против проведения. То есть апелляция к каким-то мнениям, разногласиям — это всегда повод для срыва переговоров», — сказал он в беседе с ТАСС.

Упущенный процесс: Украина вновь пытается сорвать мирные переговоры с РФ
На фоне подготовки третьего раунда произошло покушение на российского генерала в Москве, а боевики ВСУ продолжили удары по территории РФ — по чьей указке действует Киев

Политолог Александр Асафов 11 февраля сообщил, что действующая власть на Украине вряд ли сможет провести референдум по вопросу территорий объективно. При этом, по мнению политолога, в случае изменения ситуации общественное мнение на Украине, вероятно, поддержит завершение конфликта и согласится на территориальные уступки.

